Em Alenquer, idoso luta com jovem e resiste à tentativa de homicídio

Mesmo amarrado, idoso se soltou e lutou contra agressor (Polícia Militar)

O homem de 79 anos ficou ferido após ser amarrado e agredido por um jovem de 23, mas conseguiu resistir e gritar por socorro

Um idoso de 79 anos conseguiu resistir a uma tentativa de homicídio lutando contra um jovem de 23 na tarde desta segunda-feira (24), em Alenquer, baixo Amazonas paraense. Segundo a Polícia Militar (PM), Izaias da Costa Ferreira, estava em casa, no bairro do Planalto, travessa Doutor Lauro Sodré, quando Josiel Lopes da Silva entrou na residência e pediu dinheiro, em seguida, o agrediu com uma barra de metal.

O homem ainda amarrou o idoso após agredi-lo, mas ele conseguiu se soltar e gritar por socorro, enquanto resistia a novas agressões do jovem, em luta corporal. Os vizinhos conseguiram chegar ao local, imobilizaram Josiel e chamaram a Polícia Militar. Quando a guarnição chegou, todas os envolvidos foram levados à Delegacia.

Segundo o sargento Edson, oficial da 26ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), Izaias toma conta de uma igreja e mora há vários anos no bairro do Planalto. À Polícia, o idoso disse o jovem já havia invadido sua casa e roubado alguns pertences em outra ocasião.

O curioso é que ambos são vizinhos, morando a apenas algumas casas de distâncias, na mesma rua. Na Delegacia de Polícia Civil, Josiel foi detido pela ameaça à vida e agressão ao idoso, e segue preso na unidade.

Por:ORM

