Operação contra garimpos ilegais ameaça a economia na região de Novo Progresso;Itaituba já sente a crise

Agente Ambiental da Operação Curupira, em apreensão de equipamentos de garimpo ilegal em Novo Progresso. (Foto: Paulo Cezar / Ag. Pará)

Ainda não houve um estudo oficial para mostrar dados da queda na economia nas cidades Garimpeiras, as redes sociais trazem a tona,o efeito da operação, os moradores mostram comércios sem movimento e oficinas parradas sem serviços, na cidade de Itaituba (distante 400 km de Novo Progresso).

Ainda tem quem diga que os garimpos não contribuem para economia destas cidades, mas o que vivemos agora com a operação Curupira do Governo do Estado, é um caos na economia, aos poucos vai ter caos social.

Os municípios que já estão sentindo o impacto das operações contra o garimpo são; Jacareacanga, Moraes de Almeida (Itaituba), Jardim do Outo, Crepurizinho, Crepurizão, Trairão e Novo Progresso, estes nasceram, cresceram e tem sua economia baseada na atividade garimpeira.

Enquanto acontece a operação em garimpos no estado de Roraima, garimpeiros migram para a região oeste e sudoeste do estado do Pará, em busca de oportunidades. Do outro lado, temos os nossos garimpeiros que foram atingidos pela operação Curupira na região garimpeira, estão se deslocando para as cidades em busca de empregos e/ou alternativas.

Os garimpos mesmo ilegal tem contribuição significativa na economia destes municípios, a compra de combustíveis, suprimentos, medicamentos, autopeças, oficinas e o entretenimento, estes são os mais afetados, por enquanto.

Moradores e internautas, reclama de repressão imposta pelo governo do estado (operação Curupira), que não trouxe alternativas, somente a fiscalização e destruição, comentam. Queremos trabalhar legalizado, mas a legislação dificulta e até impede! “Não temos indústria em toda região, quais são as alternativas apresentadas por eles?- Comentário no WhatsApp.

Em outra postagem alertam para o caos e cobram das autoridades politicas (representantes do povo), uma solução para a crise, que tende ao agravamento.

É a triste realidade de viver na Amazônia, cheia de pessoas honestas, trabalhadoras, e marginalizadas pela lacração de quem quer salvar os macacos.

Por: Jornal Folha do Progresso em 17/03/2023/08:48:09

