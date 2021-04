Homem dispara vários tiros de espingarda contra o ex de sua namorada

Espingardas apreendidas com os três envolvidos no crime em Jaíba, no Norte de Minas © PMMG/Foto:Divulgação

A Polícia Militar prendeu três homens suspeitos de dispararem quinze tiros contra dois jovens, na cidade de Jaíba, no Norte de Minas Gerais. Um dos ‘alvos’ era ex-companheiro da namorada de um dos criminosos. Segundo a PM, na noite deste domingo (11/4), viaturas foram deslocadas para um apartamento na Avenida Valdemar Domingos dos Santos, no Bairro Veredas.

No local foram encontradas as duas vítimas. Os militares relataram que as vítimas eram dois jovens: um de 24 anos levou nove perfurações na região lombar; o outro, de 19, teve duas perfurações no tórax e quatro perfurações no braço direito.

As vítimas foram socorridas e encaminhadas para o Hospital Municipal de Jaíba. Segundo informações da médica que atendeu os jovens, ele estavam conscientes, mas em estado grave. De acordo com o boletim de ocorrência, o jovem de 24 anos relatou que se separou recentemente da sua companheira, tiveram um desentendimento e o novo namorado da moça não gostou do ocorrido.

A vítima ainda relatou que estava na residência do seu amigo, o jovem de 19 anos, fumando maconha, quando foram surpreendidos por três homens que entraram disparando contra eles. O jovem afirmou que o suspeito de disparar os tiros poderia ser o atual namorado de sua ex-companheira, que teria se juntado com outras duas pessoas para tentar matá-lo.

Os militares fizeram o rastreamento e conseguiram localizar e prender um suspeito de 29 anos, que seria o atual namorado da moça. Os outros dois envolvidos, um jovem de 17 e outro de 20 anos, fugiram em um veículo GM Corsa, cor cinza, mas foram localizados em um sítio próximo ao local do crime. A equipe da polícia que estava atendendo a ocorrência foi informada de que as duas armas usadas nos disparos estavam no porta malas do carro que os suspeitos usaram para fugir.

As armas encontradas foram uma espingarda cartucheira e uma garrucha que estão apreendidas e foram levadas para a Delegacia de Polícia Civil juntamente com os três indivíduos presos.

Gabriela Leão Silva

