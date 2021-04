Após ser chamada de garota de programa, Luciana Gimenez quer 40 mil reais de Jorge Kajuru

A apresentadora está processando o senador por insultá la em uma entrevista a Antonia Fontenelle © Da Redação

É fogo no parquinho! A apresentadora Luciana Gimenez, de 51 anos de idade, está processando o senador Jorge Kajuru, de 60 anos de idade, por chamá-la de garota de programa durante uma entrevista ao programa Na Lata. De acordo com o colunista Leo Dias, que teve acesso aos documentos, a apresentadora pede 40 mil reais por danos morais.

Em março deste ano, Kajuru foi entrevistado por Antonia Fontenelle, no YouTube, e disse que Gimenez é desqualificada. Ele também insultou a inteligência da apresentadora, citando os motivos que estariam por trás de sua relação com o cantor britânico Mick Jagger, vocalista da banda The Rolling Stones, com quem a apresentadora teve um filho, Lucas Jagger, de 21 anos de idade.

– Sobre a Luciana Gimenez, eu não tenho nada a falar. Não falo sobre mulher de programa. Dane-se. Ela já me processou, pode processar de novo. É uma mulher desqualificada, tanto que virou o que virou por 30 segundos com o Mick Jagger. Ou você acha que foi por amor? E ela sabe que eu sei da história toda. Ela foi contratada para ficar com o Mick Jagger.

O senador também comentou sobre a postura de Luciana no ambiente de trabalho:

– Eu falei isso mesmo porque para mim ela não tinha respeito com os colegas. Eu trabalhei com ela na RedeTV!. Ela chegava como se fosse dona. Depois acabou se casando com um dos sócios da RedeTV!, para você ver que a vida dela sempre foi de interesse, concluiu Kajuru.

