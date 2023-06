Homem droga a companheira e filma 83 homens abusando sexualmente dela

Mulher foi drogada e estuprada durante mais de uma década, sem saber – (Foto:© Shutter Stock).

Um homem de nacionalidade francesa está enfrentando acusações de drogar sua esposa por mais de uma década e permitir que 83 homens abusassem sexualmente dela.

Dominique P. supostamente entrou em contato com homens por meio de um fórum da internet chamado ‘à son insu’, que significa “sem que ele/ela saiba”, onde se discute a prática de atos sexuais com seus parceiros de forma involuntária e não consentida.

O marido misturava uma droga potente na refeição de sua companheira antes da chegada de convidados à sua casa em Mazan, no sudeste da França, para que esses convidados a violassem. Os abusos ocorreram entre 2011 e 2020 e foram registrados em vídeos pelo homem, que os armazenava em uma pasta em seu computador, de acordo com o News in France.

A polícia identificou 92 casos de estupro contra a mulher, cometidos por 83 homens. Até o momento, as autoridades só conseguiram identificar 51 suspeitos, com idades entre 26 e 73 anos, que foram acusados de estupro e estão sob prisão preventiva.

O caso veio à tona depois que Dominique foi detido por filmar mulheres nos banheiros de um supermercado local. Durante o interrogatório policial, os agentes conversaram com a esposa do suspeito, que o descreveu como um “cara fantástico”, embora tenha revelado que ele já havia tentado convencê-la a trocar de parceiros.

Quando a polícia informou a mulher sobre a existência dos vídeos, ela ficou chocada. Ela passou por exames médicos e foi constatado que contraiu quatro doenças sexualmente transmissíveis.

O homem ainda está sendo julgado e, no tribunal, afirmou ainda amar sua esposa.

