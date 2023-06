Há uma atualização de emergência para fazer no iPhone

A Apple lançou atualizações de segurança para vários produtos da marca. (Foto:Reprodução/© Apple).

Se você possui um produto da Apple, é provável que queira realizar a mais recente atualização lançada pela empresa para vários de seus produtos, incluindo o iPhone, iPad, Apple Watch e Mac.

Essa atualização de emergência corrige uma vulnerabilidade conhecida como CVE-2023-32434, que tem gerado discussões, pois concede permissões a aplicativos de terceiros para “executar código arbitrário”.

Conforme mencionado pelo Digital Trends, isso significa que, caso um hacker saiba como explorar essa vulnerabilidade, ele pode obter acesso total ao seu dispositivo.

Essa atualização tem como objetivo neutralizar essa vulnerabilidade, portanto, recomendamos que você faça a atualização o mais rápido possível.

Fonte: Notícias ao Minuto Brasil e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/06/2023/15:41:00

