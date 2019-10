Homem é assassinado a pauladas na comunidade Estrada Nova

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com a Polícia, o crime está sendo investigado e a procura pelo assassino do homem está sendo realizada. O que se sabe até o momento é que houve uma briga entre dois grupos e Rogério acabou sendo ferido gravemente.

(Foto:Reprodução) – Foi registrada na noite de domingo, dia 6, a morte de Rogério Ferreira de Araújo, que foi assassinado a pauladas na Comunidade Estrada Nova. Segundo informações, ele estava no local participando do Festival da Galinha Caipira, tradicional evento da comunidade.

