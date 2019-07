Homem é assassinado dentro de veículo em Moraes Almeida

O homicídio aconteceu por volta das 10:30hrs da manhã deste sábado 13 de julho de 2019, na BR 163 no distrito de Moraes Almeida , município de Itaituba.(Foto:Reprodução0-

As marcas dos tiros são visíveis no veículo da vítima.

De acordo com informações, a vítima conhecido por “Jovem”, seguia em seu veículo quando foi abordado por duas pessoas em uma motocicleta.

Socorro do Exército no local

Segundo o que foi repassado, após abordagem os elementos efetuaram pelo menos 6 disparos de arma de fogo contra a vítima que estava dentro do veículo. Depois do ato criminoso os elementos evadiu-se do local, e rapidamente iniciou-se uma aglomeração de pessoas ao redor do veículo.

Aglomeração de pessoas no local, até o momento não se sabe a motivação do crime.

Uma equipe do Socorro do exército brasileiro que foram até o local e constataram que a vítima, já tinha evoluído a óbito, após confirmação o local foi totalmente isolado pelos militares.

As autoridades Polícias, foram informadas da situação e posteriormente irão acionar o Instituto Médico Legal (IML), para fazer a remoção do corpo para os procedimentos necessários.

Uma guarnição da Policia Militar, também esteve no local para apurar algumas informações, para iniciar algumas buscas na região, na tentativa de encontrar os autores deste crime bárbaro. Até o fechamento desta matéria não se sabe a motivação do crime.

