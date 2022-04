Homem é assassinado e mulher leva tiro de raspão, em Itaituba (PA)

Luciano Sousa não resistiu aos ferimentos (Foto:Reprodução/ Plantão 24 Horas News)

Luciano da Silva Sousa foi morto próximo a uma faculdade. A Polícia Civil ainda investiga as motivações do crime

Uma cena de violência assustou moradores do bairro Jardim das Araras, em Itaituba, sudoeste do Pará. Um homem identificado como Luciano da Silva Sousa, de 26 anos, foi assassinado a tiros na madrugada desta quinta-feira (28).

Uma outra mulher, cuja identidade não foi divulgada, levou um tiro de raspão e foi socorrida. A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar o caso. Com informações do Plantão 24 Horas News.

O homicídio aconteceu por volta das 4h30, às proximidades de uma faculdade localizada no bairro Jardim das Araras. Testemunhas relataram que Luciano Sousa foi morto a tiros, mas não chegaram a informar se ele havia se envolvido em alguma briga ou discussão. Militares do Corpo de Bombeiros foram acionados e, no local, constataram a morte da vítima.

Uma das testemunhas disse que ouviu pelo menos quatro disparos de arma de fogo. Um dos tiros acertou o rosto de uma mulher de raspão. Ela foi socorrida e encaminhada para um hospital próximo. A Polícia Militar também esteve no local para apurar os fatos e acionou a Polícia Civil. Uma equipe da Polícia Científica do Pará (PCP) fez a remoção do corpo.

O autor dos disparos tomou rumo desconhecido e ainda não foi identificado. Qualquer informação que colabore com as investigações podem ser repassadas à Polícia Civil via Disque-Denúncia (181) ou pelo Centro Integrado de Operações – Ciop (190). A ligação é gratuita e o sigilo é garantido.

