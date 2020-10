Ação apreende diversas armas e munições em Altamira; três pessoas são presas

(Foto:Ascom/PM)

Foram encontrados duas espingardas, 11 armações, uma pistola, 5 canos, 5 coronhas e 25 cartuchos.

Diversas armas de fogo, munições e peças utilizados na fabricação de armamentos caseiros foram apreendidos neste final de semana, no município de Altamira, no sudoeste do Pará. Durante as ações, três pessoas foram presas pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. As informações foram divulgadas nesta segunda-feira (26).

Policiais militares do 16º Batalhão foram informados sobre um local que estaria sendo utilizado para a fabricação de armas caseiras. No local, foram encontrados duas espingardas, 11 armações, 5 canos, 5 coronhas e 25 cartuchos. Na ocasião, um homem foi preso e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Altamira.

Após receberam uma denúncia por meio do Núcleo Integrado de Operações (Niop), sobre porte ilegal de arma de fogo, os militares do 16º BPM apreenderam ainda uma pistola 380, que estava com um casal em uma festa. Eles também foram presos e conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil.

Por G1 PA — Belém

