Homem é assassinado enquanto trabalhava em fazenda

O corpo de um homem identificado como Janio Rosa, de 42 anos, foi encontrado em uma fazenda na zona rural da cidade de Feliz Natal (509 km de Cuiabá), na madrugada dessa sexta-feira (16).

Segundo o registro da ocorrência, a vítima foi encontrada sem vida, com sinais de ferimentos na cabeça causados por disparos de arma de fogo. O corpo estava em uma região de mata, na estrada vicinal Irapuru, conhecida como rodovia da soja.

Conforme informações, a esposa estranhou o fato de ele não ter voltado para casa no período da tarde. Familiares e amigos começaram as buscas até que o corpo fosse localizado.

Segundo as autoridades, o corpo estava próximo ao trator que a vítima usava para trabalhar.

O caso é investigado pela Polícia Civil.

Fonte: APARECIDO CARMO DO REPÓRTER MT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/06/2023/14:59:49

