Perseguido, homem é esfaqueado e morre em frente a espetinho em Sinop

Um homem identificado como Raul Ernesto Jaramillo morreu com perfurações no peito e pescoço na noite deste sábado (17) na região central de Sinop (a 420 km de Cuiabá). Ele chegou a pedir socorro, mas faleceu antes do atendimento chegar.

A vítima morreu em frente ao “Espetinho do Neguinho”. O proprietário revelou à Polícia Militar que viu a vítima passando correndo em frente ao local, sendo seguido por um outro homem com uma pedra na mão.

Momentos depois, segundo ele, a vítima apareceu em seu bar com perfurações pelo corpo pedindo por socorro. Em seguida, caiu no chão e morreu.

A PM informou que a vítima não estava com documentos de identificação no momento do crime, sendo identificado posteriormente.

Ao site Só Noticias, o sargento da PM Maziero, dos Bombeiros, falou sobre os ferimentos encontrados no corpo.

“A guarnição verificou que ele apresentava ferimento por corte perfurante no peito. Conseguimos visualizar um ferimento no peito e mais uma lesão no lado do pescoço, porém mais superficial não chegando a ser fatal. Segundo a médica, o do peito foi o causador da morte”, disse o sargento.

O Corpo de Bombeiros da cidade constatou a morte. A Polícia Civil investiga o crime.

