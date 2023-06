Pastor e enteada grávida morrem em acidente no Norte do Estado

O pastor Cristiano Pinheiro, de 33 anos, e um sua enteada, identificada como Brunna Teixeira Clemente Perciliano, 23, morreram na noite deste sábado (17) em um acidente na BR-163, em Itaúba. Brunna estava grávida de 8 meses.

Conforme informações levantadas pela reportagem, o pastor, Brunna e uma mulher de 38 anos estavam em um Chevrolet Spin, na BR-163, no km 913, quando foram atingidos de frente por uma caminhonete Volkswagen Amarok.

Segundo análise do local pela Polícia Civil, a Amarok, que seguia sentido Itaúba/Sinop, possivelmente invadiu a pista contrária para realizar uma ultrapassagem – em local proibido – e bateu de frente com o carro do pastor.

O motorista da Amarok foi socorrido com vida e levado ao Hospital Regional de Sinop.

A mulher de 38 anos, que estava na Spin, também foi socorrida e levada ao hospital.

Cristiano Pinheiro era pastor da Igreja Batista Avivamento Terra Nova do Norte, que emitiu nota de pesar. “Partiram deixando um vazio em nossos corações”, diz trecho da nota da igreja.

Não há informações sobre velório e sepultamento.

A Polícia Civil investiga o caso.

