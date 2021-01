HOMEM É ASSASSINADO NA COMUNIDADE BOCA DO CREPURI EM ITAITUBA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Segundo informações, a vítima estava bebendo quando começou uma discussão. Logo em seguida, Francisco se envolveu em uma discussão e foi assassinado com um golpe na região do pescoço, com característica de facão.

You May Also Like