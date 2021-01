Sobe para 51 o número de instituições portuguesas que aceitam a nota do Enem

Cada instituição define as regras e os pesos para uso das notas que variam por curso

O nome da nova instituição de ensino superior portuguesa que passa a aceitar a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) como forma de ingresso é Universidade NOVA de Lisboa. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) firmou convênio com a instituição e, com isso, sobe para 51 o número de instituições lusitanas que possuem convênio com o Inep. A lista completa pode ser conferida clicando aqui.

Os acordos apenas facilitam o acesso dos brasileiros aos cursos das universidades portuguesas, no entanto, cada instituição define as regras e os pesos para uso das notas que variam por curso. Os convênios também não envolvem transferência de recursos e não preveem financiamento estudantil pelo governo brasileiro. Ou seja, os estudantes devem arcar com os valores das anuidades dos cursos e demais despesas, como acomodação, por exemplo.

Como usar o Enem para estudar em Portugal

Para se candidatar a uma universidade de Portugal com a nota do Enem é preciso ficar atento aos prazos de abertura das inscrições no site da instituição de interesse. Antes de aplicar o resultado para a seletiva, é importante conferir os valores das mensalidades ou anuidade do curso, da taxa de inscrição e saber quais condições são exigidas pela faculdade além do Enem, como documentos escolares, por exemplo.

É importante destacar, ainda, que a escala de classificação portuguesa em sua maioria é 0-200, por isso, é necessário dividir a nota do Enem por cinco, já que a escala adotada pelo exame é 0-1000. Além disso, a revalidação de diplomas e o exercício profissional no Brasil dos estudantes que cursarem o ensino superior em Portugal estão sujeitos à legislação brasileira.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil /Com Foto

