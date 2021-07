Homem é assassinado no garimpo Mamoal, em Itaituba

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O fato foi comunicado ao Delegado de Polícia Civil, o qual, por conta da logística, autorizou que familiares e amigos fizessem a remoção do corpo até a cidade de Itaituba, para as medidas cabíveis.

De acordo com os policiais, os suspeitos do crime são dois irmãos, cujos prenomes são Diogo e Lucas. Ainda segundo os militares, foram feitas diligencias afim de captura-los, porém não se obteve êxito.

A Polícia Militar do Jardim do Ouro foi comunicada sobre o ocorrido. Desse modo, uma guarnição se deslocou para o local e constatou o óbito. Wilamar Francisco apresentava marcas de perfurações cortantes na região das costas.

(Foto:Reprodução) – Um homem, identificado como Wilamar Francisco Santos Elizário, foi morto no Garimpo Mamoal, em Itaituba (PA). O fato aconteceu na madrugada do último domingo (25).

