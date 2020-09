Homem é detido e três armas e várias munições são apreendidas em Jacareacanga

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Segundo informações, dois homens, sendo um identificado como Alessandro Pereira do Prado, estavam em uma motocicleta com atitude suspeita.

(Apreensões feita pela polícia. Foto: reprodução) – No início da madrugada desta quarta-feira (16) durante rondas ostensivas no município de Jacareacanga, uma guarnição da Polícia Militar, comandada pelo 2° Tenente Garcia, efetuou apreensão de armas e munições.

