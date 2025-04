Homem é encontrado morto com golpes de facão na zona rural de Oriximiná (PA)

Corpo de Iran foi encontrado na zona rural de Oriximiná — Foto: Brigada de Oriximiná

De acordo com a Polícia Civil, o corpo foi encontrado em uma área do ramal do Jatuaraninha, nas proximidades da PA km 7, na zona rural do município.

Um homem foi encontrado morto na manhã deste domingo (27) na zona rural de Oriximiná, no oeste do Pará. A vítima foi morta com golpes de facão.

Populares encontraram o corpo e acionaram a Brigada de Oriximiná para os procedimentos cabíveis. O corpo de Iran Araújo da Silva foi encontrado em uma área do ramal do Jatuaraninha, nas proximidades da PA km 7, na zona rural do município.

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o homem bastante ferido, principalmente na região do rosto, causando muita comoção entre os moradores de Oriximiná.

O corpo de Iran foi levado para o necrotério do Hospital Municipal. Além da brigada de Oriximiná, estiveram no local policiais civis e militares. Até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido preso.

Fonte: g1 Santarém /Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/04/2025/07:27:24

