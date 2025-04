Homem morre após levar pauladas e cair no rio em Curuá; suspeito é o próprio irmão

Rivaildo Sousa foi morto a pauladas — Foto: Redes Sociais

A vítima identificada como Rivaildo Sousa Costa era Agente Comunitário de Saúde na comunidade Costa do Iranduba. O irmão da vítima fugiu do local.

Um crime abalou a zona rural de Curuá, no oeste do Pará. Um homem foi morto com golpes de paulada na noite de sábado (26) e o suspeito é o próprio irmão.

O caso aconteceu na Comunidade Costa do Madalena quando os dois irmãos estavam consumindo bebida alcoólica e se desentenderam.

De acordo com populares, a vítima identificada como Rivaildo Sousa Costa foi atingido com pauladas e acabou caindo no rio. Posteriormente ele foi encontrado, mas já sem vida. Já o irmão da vítima fugiu do local.

Ao g1, a Polícia Militar informou que o suspeito fugiu usando uma canoa. A área é de difícil acesso, o que compromete as diligências para a localização do suspeito.

Rivaildo era Agente Comunitário de Saúde na comunidade Costa do Iranduba. A Prefeitura de Curuá emitiu uma nota comunicando o falecimento de Rivaildo. A Polícia Civil acompanha e investiga o caso.

Nota da prefeitura de Curuá

É com profundo pesar, que a Prefeitura Municipal de Curuá, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, comunica o falecimento de Rivaildo Sousa Costa, Agente Comunitário de Saúde da comunidade Costa do Iranduba.

Sua partida deixa um vazio irreparável em nossos corações e na comunidade que servia, pois sempre foi um profissional dedicado e comprometido com a saúde e o bem-estar de seus pacientes, deixando um legado de carinho, competência e dedicação.

Nossas sinceras condolências aos familiares, amigos e colegas de trabalho tanto da APS, quanto VIGILÂNCIA EM SAÚDE, onde o mesmo executava seus trabalhos.

Que encontrem força e conforto neste momento de dor.

