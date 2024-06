Homem é flagrado levando 30 kg de cocaína em carro da Receita Federal

Foto: Reprodução | Flagrante foi feito por policiais militares na Estrada do Elenco, em Guarulhos, na Grande São Paulo; homem foi preso e levado à PF.

São Paulo – Um homem foi preso por policiais militares após ser flagrado, na tarde desta quinta-feira (27/6), conduzindo um carro oficial da Receita Federal (RF). Dentro do veículo, havia uma caixa com ao menos 30 quilos de cocaína. Ele e a droga foram encaminhados à Polícia Federal.

A apreensão da droga ocorreu em Guarulhos, na Grande São Paulo, na região do bairro Jardim Paraíso.

Fotos enviadas ao Metrópoles mostram que a cocaína, em tijolos, estava no banco traseiro do veículo, modelo Trail Blazer, dentro do qual havia um cartão de isenção de pedágio, emitido pela Secretaria de Parcerias e Investimentos, do governo estadual, beneficiando o carro oficial da RF, pertencente ao Ministério da Economia.

A Polícia Militar confirmou, por meio de sua assessoria de imprensa, que o flagrante ocorreu em uma abordagem na Estrada do Elenco.

O condutor do carro portava um documento de identificação, apreendido pela polícia, no qual consta o nome Washington da Silva Nascimento. O Metrópoles apurou que ele é funcionário terceirizado da RF, prestando apoio a servidores dirigindo viaturas para transportar documentos.

A defesa dele não foi localizada. O espaço segue aberto para manifestações.

Em nota, a Receita Federal afirma que está apurando o caso e fornecendo aos órgãos competentes todas as informações disponíveis para colaborar com as investigações. Segundo o órgão, a verificação inicial indica que se trata de um funcionário terceirizado, incumbido de levar a viatura para abastecer e lavar. “A empresa contratada será notificada. Não há envolvimento de servidores da Instituição”, completa o texto.

Fonte: Metrópoles e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/06/2024/09:17:27

