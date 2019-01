Homem é flagrado viajando no para-choque traseiro de caminhão no Pará

PRF flagra homem pegando carona em para-choque de caminhão na BR 010, em Dom Eliseu, no Pará (— Foto: Polícia Rodoviária Federal)

Passageiro teria embarcado no caminhão de forma clandestina em Canindé, no Ceará, e tinha Castanhal, nordeste do Pará, como seu destino final. Depois de prestar depoimento à PRF, caminhoneiro foi liberado.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou na noite de domingo (20) um homem pegando uma carona no para-choque traseiro de um caminhão na rodovia BR-010, em Dom Eliseu, sudeste do Pará.

O caminhoneiro recebeu a ordem de parada. Após estacionar, o condutor ficou surpreso que o passageiro que estava na parte de trás do veículo e disse que não tinha autorizado. O homem flagrado informou que iniciou a viagem em Canindé, no Ceará, e tinha como destino final Castanhal, nordeste do estado, para resolver problemas pessoais.

O caminhoneiro foi liberado para prosseguir viagem e o passageiro ficou no posto policial até conseguir seguir ao seu destino de maneira adequada.

Por G1 PA — Belém

