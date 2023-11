Homem é indiciado após derrubar idosa de 86 anos e não prestar socorro, em SP; veja vídeo

(Foto:Reprodução) – Vítima quebrou o fêmur após a queda, segundo boletim de ocorrência

Um homem de 42 anos foi indiciado na última semana por lesão corporal grave e omissão de socorro após derrubar uma idosa de 86 anos nos Jardins, na zona oeste de São Paulo. Segundo boletim de ocorrência, a vítima quebrou o fêmur e bateu a cabeça com a queda.

O episódio ocorreu no fim da tarde do último dia 18 em uma calçada da Alameda Joaquim Eugênio de Lima. O homem, que era professor de canto havia dois anos no Club Athletico Paulistano, um dos mais tradicionais da região, foi demitido após a repercussão do caso.

Conforme boletim de ocorrência obtido pelo Estadão, o filho da vítima relatou à Polícia Civil que a mãe voltava sozinha do cinema quando foi surpreendida pelo homem, que caminhava na direção contrária da calçada, quase no encontro da via com a Alameda Lorena.

VEJA AO VÍDEO:

Homem é indiciado após derrubar idosa de 86 anos e não prestar socorro, em SP; veja vídeohttps://t.co/czeZ9QPk4W pic.twitter.com/wTShIlReyL — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) November 1, 2023

Segundo o depoimento, ele “propositalmente dá uma ombrada nela”, a derrubando bruscamente no chão. Imagens captadas por câmeras de segurança de prédios da região mostram esse momento. O homem se vira, olha para a idosa caída, mas segue andando pela calçada.

A mulher bate a cabeça na grade e, conforme o boletim, sofre uma “violenta pancada no quadril”. Após a queda, ela foi acolhida por trabalhadores da região e encaminhada para um pronto-socorro. Por lá, teve de tomar cinco pontos na cabeça. Também foi constatada uma fratura no fêmur.

A vítima teve de passar por uma cirurgia em uma das pernas. Ela permanecia internada pelo menos até o começo da última semana. O boletim de ocorrência foi registrado no 78º Distrito Policial (Jardins), que abriu inquérito para apurar o caso.

A Polícia Civil conseguiu identificar o homem a partir das imagens de câmeras de segurança e de diligências realizadas na região. Ele já prestou depoimento e foi indiciado pela prática de lesão corporal grave e omissão de socorro. Irá responder em liberdade. A reportagem não conseguiu localizar a defesa do autor do caso.

Em nota, o Club Athletico Paulistano informou ter encerrado, no último dia 23, o contrato de seu professor de canto, que prestava serviços à Diretoria Cultural desde 19 de agosto de 2021. “O profissional não tem mais qualquer relação com o Clube”, afirmou a instituição.

Fonte:estadao.com e / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/11/2023/17:25:28

