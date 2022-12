Homem é linchado após tentar matar quatro pessoas no Pará

ATAQUE DE FÚRIA FATAL -A vítima seria usuária de drogas e sofria transtornos mentais. (Foto| Reprodução)

Crime aconteceu na noite de domingo em Curuçá com um homem tentando matar um grupo de pessoas na cidade.

Após tentar matar quatro pessoas com um terçado, um homem foi espancado até a morte por populares. O crime aconteceu na noite de domingo (18), por volta das 19h, no município de Curuçá, região do nordeste paraense.

A Polícia Militar de Curuçá foi informada que havia acontecido um homicídio dentro de uma casa, localizada no km 42, mais precisamente na Travessa Belo Horizonte. Policiais militares de serviço na viatura 0512 foram até o local informado e identificaram a vítima como Reginaldo Avelino Aguiar.

De acordo com as informações colhidas pelos policiais militares e que constam no Boletim de Ocorrência da PM, Reginaldo entrou na casa de seus familiares e começou a desferir vários golpes de terçado nas pessoas que estavam na residência. Ao menos quatro pessoas ficaram feridas gravemente. Testemunhas disseram que, antes de invadir o imóvel, Reginaldo teria sofrido um surto psicótico. As vítimas foram socorridas e encaminhadas ao hospital.

Revoltados, populares espancaram Reginaldo até a morte. O corpo dele ficou jogado dentro de uma residência até ser removido pela Polícia Científica.

Ainda segundo consta no B.O, além de sofrer transtornos mentais, Reginaldo seria usuário de drogas. Até o fechamento dessa matéria, as pessoas que praticaram o linchamento não haviam sido presas e nem identificadas pela polícia.

Por:Jornal Folha do Progresso em 12/12/2022/07:05:53

