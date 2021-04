Homem é morto a facadas em Marabá

Maycon da Silva Martins foi preso, suspeito de ser o autor do crime – (Foto:Reprodução)

Polícia acredita que Maycon da Silva Martins tenha assassinado José Ribamar Oliveira, de 33 anos

José Ribamar Oliveira, de 33 anos, foi morto a golpes de faca na madrugada deste domingo (18), no bairro São Félix, em Marabá, sudeste paraense. Um homem suspeito de ter cometido o crime, identificado como Maycon da Silva Martins, foi preso. A motivação segue sendo investigada.

A Polícia Militar informou que foi acionada por volta das 2h20 da madrugada para verificar um caso de homicídio no bairro São Félix. Chegando no local, a equipe confirmou a informação e acionou o Departamento de Homicídios e o Instituto Médico Legal (IML) para realização da perícia criminal.

O corpo da vítima estava estirado no chão, no meio da via pública, com várias perfurações. Após diligências pelas redondezas, o suspeito de ser o autor do crime, Maycon da Silva Martins, foi preso e encaminhado até a 21ª Seccional de Polícia Civil, onde permanece à disposição da Justiça.

Redação Integrada (com informações do Correio de Carajás)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...