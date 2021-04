Grávida morre após ter 90% do corpo queimado pelo marido

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Com informações do portal RD News

(Foto:Divulgação) – Acusado usou gasolina para atacar a vítima Uma grávida de 25 anos morreu no último sábado (17), após ter 90% do corpo queimado pelo marido. O crime ocorreu no último dia 9, em Sinop (MT).

