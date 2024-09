Homem é morto a facadas pelo irmão após briga na comunidade Nova Aliança, em Santarém

Fernando Daniel da Costa foi morto a golpes de faca pelo próprio irmão Jeferson Francisco de Sousa — Foto: Reprodução / Redes sociais

Fernando Daniel da Costa foi morto pelo irmão Jeferson Francisco de Sousa, durante uma briga.

Na tarde de segunda-feira (9), um homem identificado como Fernando Daniel da Costa, morreu após ser atingido por golpes de faca desferidos pelo próprio irmão, Jeferson Francisco de Sousa, durante uma briga. O caso aconteceu na comunidade Nova Aliança, localizada na região de planalto de Santarém, às margens da rodovia Curuá-Una (PA-370).

Segundo informações da polícia, os dois irmãos se desentenderam e acabaram se ferindo no confronto. Os dois foram socorridos e encaminhados ao Pronto Socorro Municipal de Santarém. Fernando morreu devido à gravidade dos ferimentos, já o irmão dele, Jeferson, recebeu alta médica no mesmo dia. Ele retornou para casa, onde posteriormente foi informado sobre a morte de Fernando.

O caso foi registrado na 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Santarém, que agora conduz as investigações para esclarecer os detalhes do ocorrido.

Jeferson Francisco de Sousa será intimado nos próximos dias para prestar depoimento e fornecer mais informações sobre o caso.

Fonte: e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/2024/08:58:18

