Marabá lidera emplacamentos de novos veículo no Pará;Veja Ranking

(Foto:Ilustrativa/Reprodução)- Aumento do rendimento médio mensal do trabalhador marabaense em um ano pode estar por trás do crescimento recorde da frota. Entre as curiosidades desse mercado estão a ascensão de Canaã dos Carajás e a alta densidade de veículo por habitante em cidades do Sul do Pará.

Pela primeira vez em uma década, Marabá voltou a assumir a dianteira de emplacamentos de novos veículos no sudeste do Pará. A Rainha do Tocantins desbancou a Capital do Minério com uma diferença de 300 veículos nos primeiros cinco meses do ano, algo que não acontecia desde 2014. As informações foram levantadas com exclusividade pelo Blog do Zé Dudu.

Em 151 dias de 2024, Marabá computou 4.115 novos veículos ao passo que Parauapebas totalizou 3.815. A média mensal foi de 823 para Marabá e de 763 para Parauapebas e a densidade diária foi de 27 a 25. Os números apontam crescimento de 36,7% na praça de Marabá e encolhimento de 11,1% na de Parauapebas.

Alguns fatores podem estar por trás disso, a começar pelo mercado de trabalho de Marabá, que está aquecido em função das obras da segunda ponte rodoferroviária sobre o Rio Tocantins. Dados do Ministério do Trabalho apontam que o rendimento médio do trabalhador em Marabá aumentou 21,6% em um ano, passando de R$ 2.652 para R$ 3.225. Foi um dos avanços mais significativos do estado.

Com essa performance, Marabá se posiciona atrás apenas de Belém, com 10.718 veículos novos emplacados, e Ananindeua, com 6.457, no período. A “Metrópole de Carajás” está na 56ª posição nacional, tendo adicionado mais unidades a sua frota que capitais como Boa Vista, Macapá e Rio Branco ou municípios importantes como Caruaru (PE), Piracicaba (SP), Uberaba (MG), Caxias do Sul (RS) e Campina Grande (PB).

No pelotão das 100 praças mais importantes de comercialização de veículos no Brasil estão, além de Belém (10ª), Ananindeua (25ª) e Marabá, as cidades de Parauapebas (67ª) e Castanhal (82ª).

Por outro lado, quatro municípios paraenses contabilizaram menos de dez emplacamentos de janeiro a maio deste ano, sendo Aveiro e Terra Santa, oito unidades cada; Santa Cruz do Arari, três; e Chaves, dois. Já Afuá nada registrou de novidade, enquanto Faro perdeu um veículo de seu estoque, o que provavelmente se deve à transferência de titularidade do carro ou moto negociado para um comprador de outro município.

A força de Canaã e de Redenção

Nos microdados referentes a emplacamentos de novos veículos, chama atenção a presença de Canaã dos Carajás no “top 10” do Pará. A Terra Prometida adicionou ao seu estoque mais 2.500 unidades nos primeiros cinco meses de 2024, numa média magnífica de 500 por mês, intimidando praças pujantes como Castanhal (638 por mês) e Santarém (534), bem como deixando para trás Redenção (330 por mês), Abaetetuba (306), Itaituba (289), Barcarena (284), Marituba (258), Paragominas (237) e Altamira (231).

No entanto, estão no sul do Pará as cidades com menos moradores por veículo. No cálculo da densidade de frota por habitante, meia dúzia de cidades do sul do estado está no ranking das 15 com mais veículos proporcionalmente ao tamanho da população. A lista é encabeçada por Redenção, a capital do boi gordo, com 100 veículos para cada grupo de 107 moradores.

Em segundo lugar está Tucumã, com 100 veículos para 122 habitantes, seguido por Novo Progresso, no oeste do estado, com o troféu de bronze e que apresenta 100 veículos para 154 residentes. Xinguara (100 veículos para 155 habitantes) e Altamira (100 para 172) fecham o “top 5”. Mas a densidade abaixo de 200 habitantes para 100 veículos, a famosa relação 2 para 1, também pode ser vista em Marabá (100 veículos para 173 habitantes), Jacundá (100 para 182), Castanhal (100 para 184), Capanema (100 para 186) e Parauapebas (100 para 188).

Fonte: Blog do Zé Dudu e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/07/2024/11:40:19

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...