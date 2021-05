Homem é morto a tiros dentro de casa, em Brasil Novo (PA)

(Foto:Reprodução) – Atiradores atingiram vítima e um amigo dele com vários disparos em Brasil Novo

A Polícia Civil do Pará investiga o assassinato a tiros de um homem no município de Brasil Novo, no sudoeste do Pará. A vítima foi identificada como Aécio Felício Victor, de 30 anos.

O crime aconteceu na quarta-feira (5), na casa da vítima. Foram disparados pelos menos oito tiros. Um amigo dele, que estava no local do crime, foi baleado no braço, mas não corre risco de morte.Até o momento, ninguém foi preso.

