Bebê com menos de um ano morre de covid-19 no Pará

Também foram subnotificados pelas prefeituras paraenses, segundo a Sespa, mais 2.113 casos e 53 óbitos ocorridos em dias anteriores. Desta forma, observou-se, em relação às subnotificações, aumento no número de casos e queda no número de mortes em função da covid-19.

Entre os casos de óbitos subnotificados, estava o de um menino com menos de um ano, de Floresta do Araguaia, que morreu de covid-19 no último dia 21 de março.

Foi divulgado, às 18h desta quarta-feira, 05, pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), o novo boletim com números da covid-19 no Pará.

