Homem é morto a tiros, na hora de culto evangélico em Parauapebas

Um homem foi morto a tiros na noite deste domingo (17), ao lado de uma igreja evangélica, no bairro Nova Vida I, em Parauapebas, no sudeste paraense. O crime ocorreu na rua da Mangueira, por volta das 20h30, no momento em que fieis se reuniam em um tradicional culto dominical, que foi interrompido pela violência. Luiz Henrique Lacerda, 24 anos, foi atingido com quatro tiros a queima roupa, disparados por uma dupla que chegou ao local em uma motocicleta.

De acordo com informações da Polícia Civil, três dos disparos atingiram a cabeça da vítima, cravando a clara motivação de execução, já que não há informações de que os algozes tenham levado algo da vítima, que estava com dinheiro e celular no momento em que foi morta.

O quarto tiro atingiu o ombro de Luiz Henrique. Os assassinos fugiram após o crime. Segundo o portal Correio de Carajás, testemunhas indicaram que um dos homens teria descido da moto e feito os disparos. A vítima estava conversando com outra pessoa na hora do crime, em um local de pouca claridade.

Luiz Henrique Lacerda tinha quatro passagens pela polícia: três por tráfico e um por uso de entorpecentes, detalhou ainda a Polícia Civil.

