Homem é morto com três tiros dentro de bar em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Segundo a Polícia Militar (PM), testemunhas afirmaram que, um cidadão usando mascaras chegou no bar e efetuou os disparos contra a vítima, em seguida se evadiu do local.

Um homem (não identificado) foi morto com três disparos de arma de fogo, na cabeça dentro de um bar, em Novo Progresso. (Foto: Jornal Folha do Progresso)

You May Also Like