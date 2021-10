Túnel do Tempo – O furto do planaltão e a copa Neri Prazeres

A nova gestão no comando do MDB de Novo Progresso, vem revivendo alguns casos que foi furtado do povo de Novo Progresso.

Esta foi a pedido de leitor do Jornal que enfocou o assunto;

O primeiro foi o famoso time de futebol “PLANALTÃO” que tem parcela na história progressense, um time de futebol, criado com a força do povo, tinha campo próprio e sede para eventos.

Veja abaixo o local onde estava o campo do Planaltão em Novo Progresso.

O Planaltão, ganhou espaço (Terrenos) do saudoso “Orival Prazeres”, nos anos 80/90, verdadeiro desportista, cedeu ao time uma área de sua propriedade para a realização dos jogos, onde foi construído a sede do Clube Planaltão. Com passar do tempo o local se tornou área valorizada (nobre), preservado com a vegetação ganhou até um espaço para uma danceteria. O Time de futebol “PLANALTÃO” esfacelou-se ao tempo.

Ao passar destes anos, simplesmente o local foi edificado, os terrenos vendidos, segundo a fonte, uma área no loteamento Otavio Onetta foi permutada para o time (qual time?), que esta de posse da área?

Copa Neri Prazeres

O ex-prefeito na posse em 1º de janeiro de 2021, deu o recado para a população progressense e usou da frase “Voltamos a comandar o município de Novo Progresso” (na posse do prefeito Eleito em 2020 Gelson Dill – MDB).

Neri foi herdeiro do Planaltão, foi ele o interlocutor que pôs fim a história do time que hoje poderia ser um palco do esporte, estádio, campo ou até ter construido uma estátua no local, reclamou.

“Tipo gostar da cidade e fazer por ela”

Esta história foi a pedido de esportistas, pioneiros, que indignados (com a copa Neri Prazeres), provocaram a redação do Jornal Folha do Progresso pra reviver e mandaram o recado; quem gostava de futebol e/ou esporte era Zé Bigode e seu Orival e perguntaram; – onde está o mérito do Neri Prazeres em receber nome da Copa de Futebol em Novo Progresso ?

Uma postagem em 2018 gerou dezenas de comentários no facebook

