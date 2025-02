Homem é morto e outros 3 baleados em bar de Dom Eliseu

(Foto: Reprodução) – A Polícia Militar prendeu o suspeito de balear as vítimas.

Kaique Lima dos Santos foi morto a tiros na madrugada desta segunda-feira (10/2), em um bar localizado no município de Dom Eliseu, nordeste do Pará. Outros três homens que estavam no local do crime foram baleados e conseguiram sobreviver. A Polícia Militar prendeu o suspeito de balear as vítimas.

De acordo com as autoridades, o 51º Batalhão de Polícia Militar (51º BPM) realizava a operação “Tolerância Zero”, que tem o objetivo coibir qualquer tipo de ação criminosa em bares, boates e casas de shows. Quando, por volta de 1h30, uma guarnição do 51º BPM escutou os disparos vindos de estabelecimento que fica na rua Bernardo Sayão, no bairro Jardim América.

Os militares se deslocaram até o local e fecharam todas a vias de saída. Segundo a polícia, os agentes avistaram João Pereira dos Santos no momento que ele ia entrar em um carro para tentar fugir. Dentro do automóvel, a PM encontrou um revólver com munições deflagradas e, com isso, deu voz de prisão ao suspeito. O armamento e as munições foram apreendidos.

No bar, os agentes localizaram Kaique morto e outros feridos: Gessivaldo dos Santos, Jânio da Luz Medeiros e Matheus Borges Vasconcelos. De acordo com a PM, os sobreviventes foram socorridos para um hospital e se encontram fora de perigo.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Uma das suspeitas das autoridades é de o alvo do crime Kaique, que tinha antecedentes criminais, mas os disparos acabaram atingindo Gessivaldo, Jânio e Matheus. No entanto, nenhuma hipótese é descartada.

Fonte: Mateus Souza – O liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/02/2025/15:37:21

