Homem é morto pelo primo a golpes de faca no bairro Liberdade, em Santarém

Kaliu Oliveira da Costa, 27 anos, vítima — Foto: Divulgação

De acordo com a polícia, os dois tinham um histórico de conflitos

A Polícia Cívil investiga o assassinato de um homem morto a golpes de faca na madrugada desta sexta-feira (14), na rua Benjamin, bairro Liberdade, em Santarém oeste do Pará.

A vítima foi identificada como Kaliu Oliveira da Costa, 27 anos. De acordo com a vizinhos o homem foi morto pelo primo após uma discussão.

Ainda não se sabe o que levou ao desentendimento dos primos, mas de acordo com informações de populares vítima e suspeito torciam por times diferentes. O suspeito Antônio Elísio, teria discordado com o primo e desferiu os golpes. Pessoas próximas aos primos, relataram que eles sempre brigavam.

Ao Portal do Coruja, a irmã da vítima, que preferiu não se identificar, informou que os primos foram criados juntos, e eram considerados como irmãos e moravam na mesma casa, herança da família.

A relação entre suspeito e vítima foi marcada por muita discussão e briga, de acordo com a irmã de Kaliu Oliveira, eles nunca tiveram uma boa relação. Para ela, a briga não deve ter sido por conta de times de futebol, porque os dois torciam para o mesmo time.

O suspeito fugiu do local. O advogado dele Rogério Borges esteve na delegacia, e informou que o seu cliente irá se apresentar assim que possível.

Até o fechamento desta reportagem, Antônio Elísio ainda não havia sido preso

Fonte:g1 Santarém e Região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/07/09:57:48

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...