Operação Tamoio II, da PRF, recupera veículos roubados no Pará

Uma motocicleta Honda/Titan com registro de furto também foi recuperada em Santa Maria do Pará. A ação aconteceu na última quinta-feira (25) durante fiscalizações da PRF no KM 354 da BR-010.

O condutor não estava com nenhum documento da motocicleta e informou que havia pedido o veículo emprestado de um amigo para fazer entregas. Ele foi encaminhado à delegacia com o veículo e preso.

Um homem também foi preso em Ananindeua, na tarde da última quinta-feira (25), por ter roubado uma motocicleta. Ele foi abordado e preso por agentes da PRF durante a Operação Tamoio II ao ser encontrado com uma Yamaha/Factor que constava com registrou de roubo/furto. Segundo a PRF, o veículo havia sido roubado em abril deste ano.

Em uma das operações, ocorrida na última quinta-feira (25), na BR-230, em Itaituba, um veículo modelo Fiat Strada foi abordado e, durante os procedimentos de identificação veicular, constatou-se que o carro tinha registro de roubo/furto. A PRF verificou, em seguida, que o veículo em questão havia sido roubado no Piauí em outubro de 2019. O condutor e o carro foram encaminhados à Polícia Civil de Itaituba a fiz de serem realizados os procedimentos previstos no Código de Processo Penal.

A Operação Tamoio II, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), continua em andamento até esta sexta-feira (26). Iniciada no domingo (21), a ação conta com o uso de equipamentos, tecnologias avançadas, agentes de inteligência e policiais especializados em diversas áreas de atuação, além da utilização de cães farejadores em locais estratégicos. Até o momento, inúmeros veículos já foram recuperados e armas apreendidas.

