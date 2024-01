Homem morre após acidente entre moto e caminhonete, em Parauapebas-Pará

O acidente ocorreu na tarde de terça-feira (30).

Um motociclista identificado como Erisvaldo Alves Moura morreu após se envolver em um acidente de trânsito, na zona rural de Parauapebas, na tarde de terça-feira (30). Segundo as informações iniciais, tudo ocorreu na estrada entre Palmares Sul e Palmares II, quando a motocicleta em que a vítima estava colidiu com uma caminhonete.

De acordo com testemunhas, os dois veículos estariam em sentidos opostos da via. O motociclista teria invadido a contramão e colidiu com o veículo maior, um Mitsubishi L200. As pessoas que seguiam na caminhonete pararam para prestar socorro ao condutor. Eles não tiveram ferimentos graves. Populares relataram que acionaram uma ambulância para socorrer a vítima e ele ainda foi levado, em estado grave, para o Hospital Municipal de Parauapebas (HMP) mas não resistiu.A população informou às autoridades que Erisvaldo não estaria utilizando capacete de segurança e teve vários ferimentos na região da cabeça, que sangrava intensamente. Ainda não se sabe realmente o que teria ocorrido para ocasionar o acidente e a Polícia Civil seguirá apurando os fatos.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 31/01/2024/11:17:26

