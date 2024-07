Homem é preso após chegar em casa embriagado, quebrar utensílios e agredir companheira com soco, em Santarém

Violência doméstica: foto ilustrativa de homem segurando pulsos de uma mulher — Foto: Marcos Santos/USP Imagens

O caso aconteceu por volta das 14h no bairro Diamantino.

Um homem foi preso na tarde desta quarta (10) após chegar em casa embriagado, quebrar utensílios e agredir a companheira. O caso aconteceu por volta das 14h na rua Rua Padre Betendorf no bairro Diamantino em Santarém, no oeste do Pará.

De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima acionou a guarnição pelo NIOP e ao chegar no local o suspeito já havia deixado a residência. À polícia a mulher contou que o companheiro havia chegando em casa embriagado, quebrando as coisas do casal e por fim a agrediu com um soco no rosto.

Ainda segundo o relato da vítima à polícia, o homem ainda pegou uma faca e partiu para cima a mulher. Ele só não conseguiu feri-la com a faca, porque a mulher se defendeu jogando um prato no suspeito.

Como o homem não estava no local, os policiais orientaram a vítima a procurar a delegacia e registrar um boletim de ocorrência.

Minutos após a guarnição sair do local, a equipe voltou a ser acionada no mesmo local, onde o suspeito foi localizado e desta vez foi preso e apresentado na Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

Fonte:g1 Santarém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/07/2024

