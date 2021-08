Bebê é achado dentro de lixeiro em Marabá

Os vizinhos próximos ao local encontraram a criança após ouvirem o choro durante a madrugada – (Foto:Reprodução Portal Debate Carajás)

Um recém-nascido foi achado dentro de um tambor de lixo em Marabá, no último sábado (14). A criança estava enrolada em uma sacola plástica, quando vizinhos escutaram o choro e socorreram o bebe. O caso aconteceu no Núcleo Nova Marabá, no sudeste do Pará. As informações são do Portal Debate Carajás.

O neném ainda estava com o cordão umbilical enrolado no corpo. A pessoa que encontrou a criança disse que ouviu o choro, durante a madrugada, mas voltou a dormir. E na manhã seguinte, ao sair para trabalhar, voltou a escutar o mesmo som: “Eu saí na rua e não vi nada. Fui conversar com outro rapaz e escutei mais uma vez, quando eu comecei a procurar, me deparei com uma sacola dentro da lixeira e quando abri a criança estava lá”, contou.

Após pedir ajuda dos vizinhos, eles acionaram uma guarnição da Polícia Militar. A criança foi conduzida para o Hospital Materno Infantil de Marabá (HMI), onde recebeu atendimento médico.

Com informações do Portal Debate Carajás

