Homem é preso após espancar companheira em via pública, em Santarém

O homem identificado como Gleidson Bandeira foi preso em flagrante, na noite de domingo (20/3), após espancar sua companheira, Lilian Colares Pedroso, na rua Dom Tiago Ryan, bairro Santarenzinho, em Santarém.

De acordo com a vítima, o companheiro chegou em casa alterado, quebrando tudo. Com medo de morrer, se escondeu no quarto, aguardando a saída do indivíduo. E quando ela conseguiu sair do imóvel para ir a casa da mãe, o suspeito a abordou em frente a residência, onde iniciou a sessão de espancamento. (As informações são do O Impacto – Colaborou Lorenna Morena).

A vítima teve o maxilar quebrado e várias lesões no rosto. A agressão na cabeça foi tão violenta que Lilian ficou tonta e acabou desmaiando. Moradores acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que a encaminhou para a unidade de saúde.

A agressão em via pública chamou a atenção de populares, que tentaram “linchar” o suspeito, porém ele acabou fugindo. Policiais do 3° BPM conseguiram localizá-lo escondido em um terreno nas proximidades.

Gleidson Bandeira foi preso em flagrante

Sem esboçar reação, Gleidson foi conduzido à 16° Seccional de Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante por violência doméstica e enquadrado na Lei Maria da Penha. Na manhã de segunda-feira, 21, foi transferido ao Complexo Penitenciário, onde ficará à disposição da Justiça.

Jornal Folha do Progresso em 21/03/2022/15:52:04

