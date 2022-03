Curso gratuito sobre mercado digital da Hiring Coders está com inscrições abertas

Candidatos do Brasil e de Portugal podem se inscrever

Destinado a desenvolvedores recém-formados e pessoas em transição de carreira ou interessadas em aprender sobre programação, o curso on-line e gratuito do programa Hiring Coders está com inscrições abertas. São cerca de 15 mil bolsas de estudo oferecidas, que visam visa promover a capacitação de pessoas para o mercado digital. Para concorrer, os interessados devem se inscrever até 30 de abril no site do programa.

As inscrições estão disponíveis para candidatos de qualquer lugar do Brasil e de Portugal. O Hiring Coders é promovido pela VTEX, plataforma de comércio digital, em conjunto com a Gama Academy, escola que forma profissionais para o mercado digital, e patrocinado pela AWS (Amazon Web Services).

O curso, além de capacitar profissionais do setor a desenvolver nas principais plataformas de comércio digital, introduz o profissional em um mercado em acelerada expansão e repleto de oportunidades. Ao final, todos os participantes que completarem o programa receberão o Certificado Hiring Coders e o Certificado VTEX IO.

“Nosso principal objetivo é aumentar o número de programadores atuando no mercado que está em alta não só no Brasil, mas em diversas partes do mundo. Os alunos terão aulas em programação para e-commerce e Full-stack, dominando as linguagens JS, Node e VTEX IO, além de conteúdos sobre soft skills, habilidades comportamentais necessárias e que também são exigidas pelas empresas do mercado digital, como trabalho em equipe, empatia e versatilidade”, afirma Guilherme Junqueira, CEO da Gama Academy.

Desde 2019, o Hiring Coders oferece bolsas de estudo ao longo de três meses com objetivo de capacitar talentos para atuar nas principais empresas de comércio digital do mundo. A iniciativa faz parte de uma série de ações da VTEX para reduzir a escassez de profissionais e aumentar a diversidade no segmento.

