Homem é preso após filmar estupros de crianças de 8 e 10 anos

(Foto:Reprodução/Internet) – Ele confessou os crimes; casa do criminoso era considerada “estúdio do terror’

Robério de Oliveira Pereira, de 35 anos, morador da comunidade Dona Marta, na zona sul do Rio de Janeiro, foi preso em flagrante, nessa terça-feira (25), por abusar e filmar o crime com crianças de 8 e 10 anos. A ação foi executada por agentes da Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (Dcav), Polícia Federal e Polícia Civil.

A PF, em Brasília, identificou que Robério acessou conteúdos de pedofilia do Rio, e repassou a informação aos agentes cariocas. O titular da Dcav, Adriano França, coordenou o trabalho de inteligência e conseguiu localizar o criminoso na entrada da comunidade, em Botafogo. Ele não ofereceu resistência e estava com as imagens dos abusos no celular.

Na delegacia, ao checar que Robério era do Ceará, França fez contato com a PC daquele estado e constatou que o homem já possuía mandado de prisão por tentativa de homicídio contra a ex-companheira, em 2018. Na época, a vítima tinha 16 anos. Para fugir da polícia, Robério foi para o Dona Marta, onde, segundo França, fez da sua casa “um estúdio do terror”.

“As vítimas têm tenra idade, algumas foram abusadas dormindo”, disse o delegado. Além de filmar, Robério também compartilhava as imagens.

Na Dcav, Robério confirmou que era ele nas gravações do celular, abusando de duas meninas. E, relatou aos policiais outras supostas vítimas. As famílias das crianças serão localizadas pela delegacia que pretende ouvir as menores, conforme a lei federal que prevê oitivas feitas por policiais treinados em depoimentos especiais.

Por:Redação Integrada, com informações d’O Dia

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...