Curso de programação voltado para meninas de 14 a 17 anos abre inscrições

Formação oferecida pela startup social {reprograma} está na segunda edição

A segunda edição do {reprograma} tens, que oferece cursos gratuitos na área de tecnologia exclusivos para meninas e mulheres, está recebendo inscrições para novas alunas. A formação será oferecida 100% pela internet para estudantes entre 14 e 17 anos. O curso é oferecido pela startup social {reprograma}, em parceria com a associação sem fins lucrativos B3 Social.

Interessadas podem realizar a inscrição através do site do programa. Além de preencher o formulário, o processo seletivo inclui enviar um vídeo de apresentação de, no máximo, um minuto. Um responsável legal pela menor de idade também deverá autorizar o uso dos dados cedidos. Nesta edição haverá preferência a jovens negras e trans.

Serão selecionadas 180 meninas adolescentes na primeira etapa, que ocorre entre 10 e 12 de junho, para participar de oficinas de um dia, onde haverá uma introdução sobre HTML e CSS. O objetivo é que elas possam, ao final das oficinas, colocar no ar o primeiro site e enviá-lo a recrutadores, estabelecendo, assim, uma ponte com o mercado de trabalho.

Após as oficinas, 30 alunas serão escolhidas para realizar o curso de front-end, com duração de seis semanas e início em 30 de junho. As aulas ocorrem sempre aos sábados à tarde, com revisão de atividades às quartas-feiras.

Nessa segunda fase, além de aprofundar os tópicos abordados na primeira etapa, elas vão aprender lógica de programação e JavaScript. Para participar do curso, é preciso ter acesso à internet e a um computador, mas a startup, por meio de parcerias locais, oferece auxílio às jovens que não tenham essa estrutura.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil – Com Foto



