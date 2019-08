Homem é preso após golpear órgão genital da mulher com facadas

Vítima dormia quando foi agredida pelo acusado (Foto:| Divulgação)

Jucival da Costa da Silva, de 34 anos, foi preso pela Polícia Civil, na tarde da última quarta-feira (7), por determinação da Justiça. Segundo o delegado Renilton Ferreira, o homem é apontado como autor de uma tentativa de feminicídio contra a mulher dele, no dia 3 de agosto de 2019. O crime ocorreu em Barra do Corda, estado do Maranhão.

A vítima relatou à polícia que teve o órgão genital golpeado a facadas, além de ter sofrido outras agressões físicas. A mulher informou que Jucival chegou a introduzir a faca em suas partes íntimas. Ainda segundo a vítima, as agressões foram cometidas por ciúmes.

A mulher disse que saiu de casa para beber com o marido de uma sobrinha. Quando voltou para casa, na Vila Mariano, acabou dormindo e acordou com as agressões. Ela disse que conseguiu fugir e caiu na rua perdendo muito sangue. Foi socorrida e levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade e depois encaminhada ao Hospital Materno de Barra do Corda, onde passou por cirurgia.

No dia do crime, a polícia procurou, mas não encontrou Jucival. Por isso, o pedido de prisão foi feito e deferido pela Justiça. Sabendo do mandado, o procurado se apresentou na delegacia acompanhado de um advogado e negou a versão da mulher. Após o depoimento, o mandado de prisão foi executado e ele aguarda nova decisão da Justiça na Unidade Prisional de Barra do Corda.

