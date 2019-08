Filhote de jaguatirica mata galinhas, é visto por morador e resgatado em MT

Animal foi visto no quintal de uma residência próxima de uma região de mata em São Félix do Araguaia, sem a mãe. Filhote foi resgatado e solto numa Área de Proteção Permanente (APP).

Filhote foi solto em APP, próximo às margens de um rio — Foto: Reprodução

Assista ao Vídeo:

Um filhote de jaguatirica foi resgatado nesta quinta-feira (8) no perímetro urbano de São Félix do Araguaia, a 1.159 km de Cuiabá. O animal foi visto no quintal de uma residência próxima de uma região de mata, sem a mãe.

Segundo a prefeitura, o morador acionou a brigada depois de notar galinhas mortas no quintal e avistar o filhote – uma fêmea.

Aos brigadistas, moradores contaram que a mãe do animal foi vista no mesmo local, mas havia fugido para dentro da mata.

Animal foi encontrado na área urbana de São Félix do Araguaia — Foto: Divulgação

O filhote foi resgatado e solto numa Área de Proteção Permanente (APP), às margens de um rio.

O resgate foi feito pelos brigadistas da prefeitura em parceria com a Polícia Militar.

Por G1 MT

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...