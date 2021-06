Homem é preso após invadir casa e dar marteladas em mulher

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Um homem identificado por Elionai Furtado Lopes, invadiu a casa de uma mulher identificada apenas por Maria, quando ela estava sozinha em casa com neto. Os dois entraram em luta corporal e o homem conseguiu atingir a vítima com golpes de martelo na cabeça e na perna. Mas vizinhos ouviram os gritos de socorro da mulher e conseguiram prender o criminoso. Autor: Com informações Paulo Magno/RBATV- quinta-feira, 17/06/2021, 12:08 –

You May Also Like