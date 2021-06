Equatorial Pará intensifica regularização para evitar desvio de energia

Com capacidade para gerar enormes prejuízos à sociedade, o furto de energia é um procedimento criminoso, irregular e altamente perigoso.(Foto Reprodução)

A Equatorial Energia Pará segue trabalhando para levar energia com segurança e qualidade para toda a população. Na região oeste do Pará, em 2020, foram regularizadas 910 ligações. Até junho deste ano, o número ultrapassou as 560 regularizações em instalações que se encontravam em situação de desvio de energia.

Com capacidade para gerar enormes prejuízos à sociedade, o furto de energia é um procedimento criminoso, irregular e altamente perigoso. Além dos muitos prejuízos que o desvio de energia pode gerar à sociedade, existe também um grande risco para a vida daqueles que fazem intervenções no sistema elétrico sem a devida qualificação e autorização da Equatorial Energia. A prática vem sendo combatida em todo o Estado, onde só no ano passado, foram realizadas mais de 123 mil regularizações de ligações irregulares pela distribuidora.

A quantidade de fiscalizações reduziu devido à pandemia da COVID-19 e, nesse mesmo período, ocorreu um aumento nos índices de perdas.

O furto de energia é caracterizado como crime e quem a pratica pode ser enquadrado em dois artigos do Código Penal Brasileiro: o 155 (furto), parágrafo 3º, que tem como pena prevista 1 a 4 anos de reclusão e multa; e o 265, que trata de atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública e prevê pena de reclusão de 1 a 5 anos, além de multa.

Impactos

Entre as perdas, o furto de energia figura como um dos principais vilões. Além de um gasto adicional para a distribuidora, as perdas afetam diretamente o valor da tarifa e a qualidade do fornecimento oferecendo riscos de acidentes para a população em geral.



Como denunciar

A Equatorial Pará tem um plano de combate às perdas energéticas. Para isso mobilizou equipes exclusivas para este tipo de ação, que fazem fiscalização em todo o estado. Além disso, o trabalho também é realizado com base em denúncias da população, que podem ser feitas por meio de nossos canais de atendimento, como aplicativo, site e Central de Atendimento, no 0800 091 0196.

