Homem é preso após tentar matar mãe de 62 anos a golpes de pá na cabeça, no Pará

Caso aconteceu em Santarém na sexta-feira (14) e o agressor chegou a ser agredido por populares. Dalva Corrêa foi levada à UPA por familiares.

Josenias Corrêa foi preso após tentar matar a mãe a golpes de pá de ferro em Santarém — Foto: Polícia Civil de Santarém/Divulgação

Um homem foi preso em flagrante após tentar matar a mãe de 62 anos a golpes de pá de ferro na cabeça, em Santarém, no oeste do Pará. O caso aconteceu na tarde de sexta-feira (14) e foi registrado na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).

De acordo com a polícia, Josenias Corrêa teria chegado embriagado em casa e, sem motivos aparente, disse que mataria a mãe. Em seguida, ele pegou a pá de ferro e golpeou a idosa na cabeça, sem que a vítima tivesse oportunidade de defesa.

Dalva Corrêa foi levada por familiares à Unidade de Pronto Atendimento (UPA-24h). Segundo a assessoria de comunicação da unidade, a idosa deu entrada com um corte na cabeça, foi atendida pela médica de plantão na sala de sutura. Um exame de Raio X foi solicitado, porém a mulher preferiu não continuar com o atendimento na Unidade e saiu. O quadro clínico até o momento em que permaneceu na UPA era estável.

Após as agressões, o filho tentou fugir do local, mas familiares o seguraram. Populares que souberam da violência contra a idosa chegaram a agredir o homem, que teve ferimentos no rosto.

Josenias prestou depoimento e foi encaminhado à Central de Triagem Masculina da Penitenciária Agrícola Sílvio Hall de Moura, na comunidade Cucurunã, onde ficará à disposição da Justiça para responder por tentativa de feminicídio.

Em levantamento feito na delegacia foi descoberto que o agressor já tem outras passagens pela polícia, inclusive ele responde processo judicial relacionado a Lei Maria da Penha.

Por G1 Santarém — Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...