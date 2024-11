Homem é preso com droga na cueca em Parauapebas | PA

Foto: Reprodução | A situação tinha tudo para passar despercebida se não fosse o nervosismo do indivíduo.

Em rondas ostensivas pela Avenida Bom Jardim, no bairro Caetanópolis, em Parauapebas, região sudeste do Pará, a guarnição da Polícia Militar avistou um homem pilotando uma Honda Pop vermelha. Ao perceber a presença da viatura, o piloto acelerou bruscamente na tentativa de escapar de uma abordagem.

A atitude, no entanto, teve o efeito contrário e chamou a atenção dos policiais, que decidiram fazer acompanhamento e o alcançaram após ele perder o controle da moto e cair. Logo os PMs deram voz de parada e o abordaram.

Na revista pessoal foi encontrada duas porções pequenas de maconha escondida na cueca do suspeito e uma sacola plástica com uma balança de precisão, normalmente usada para pesar quantidades menores de drogas. Segundo a Polícia Militar, ao ser questionado de quem era a droga, Erick teria assumido a propriedade do entorpecente e afirmado que estaria fazendo um “delivery”.

Na hora da abordagem, o suspeito ainda tentou despistar os policiais informando um nome falso, já que estava sem documentos. Desconfiados, os policiais acompanharam o suspeito até a residência dele no bairro Morada Nova para buscar os documentos e lá encontraram mais uma barra média de maconha prensada.

Erick de Sousa Vital admitiu ter outras passagens na justiça por tráfico de drogas e receptação. Pelos registros da polícia, ele foi detido em outubro de 2022 junto com outras três pessoas em posse de maconha, crack e cocaína; e em outubro deste ano ele foi detido novamente suspeito de furtar uma moto e colocar o veículo à venda pela internet.

Fonte: Portal Pebão e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/11/2024

