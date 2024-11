Jovem é presa após simular o próprio sequestro para pagar dívida de apostas

Foto: Reprodução | A mulher de 23 anos tentou extorquir parentes e amigos e afirmou ser viciada nestes jogos.

Uma jovem de 23 anos foi presa após simular o próprio sequestro para extorquir dinheiro que seria usado para pagar dívidas de jogos de apostas. Na última terça-feira (19), conforme a Polícia Civil do Rio de Janeiro, a garota chegou a enviar um vídeo ao pai como prova de vida, pedindo o valor de R$ 50 mil como resgate.

Assim que recebeu a gravação a vítima procurou a Delegacia Antissequestro (DAS), que iniciou uma investigação e conseguiu prender a suspeita em flagrante. Na filmagem, ela aparecia em uma espécie de cativeiro, fingindo ter sido sequestrada.

Em depoimento à polícia, a suspeita contou ser viciada em apostas, o que resultou em dívidas com um agiota para continuar realizando os jogos. Após efetuar dois empréstimos, a mulher perdeu o dinheiro e acumulou uma dívida de cerca de R$ 35 mil.

