Homem é preso contrabandeando 500 maços de cigarro após perseguição na BR-316, em Castanhal – (Foto:Divulgação PRF)

O preso afirmou que a carga foi adquirida na cidade de Abaetetuba pelo valor de R$ 7.500

Mais de 7500 maços de cigarro contrabandeados foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite desta segunda-feira (11), após uma longa perseguição na rodovia BR-316, município de Castanhal, no nordeste paraense.

Na noite da apreensão, uma equipe da PRF especializada no combate ao tráfico deu ordem de parada a um veículo Kia Sportage preto suspeito que circulava pelo quilômetro 53 da rodovia BR 316. Ao notar a ação policial, o motorista parou cerca de 50 metros à frente, mas depois acelerou e fugiu dos policiais. Ele foi perseguido e parado cerca de 5 km depois, dentro de um posto de combustível. O motorista ainda tentou fugir a pé, mas foi alcançado e preso.

Durante revista do automóvel, foram encontradas 15 caixas de cigarros ilegais, totalizando cerca de 7500 maços do produto. Ao ser questionado sobre a carga, o preso afirmou que essa foi adquirida na cidade de Abaetetuba pelo valor de R$ 7.500 e que seria vendida na cidade de Castanhal.

Após levantamento da ficha criminal do acusado, ficou constatado que esse já havia sido preso várias vezes pelo crime de contrabando.

Por conta da possibilidade do produto ter origem até mesmo internacional, a PRF encaminhou o caso para a Polícia Federal, que assumirá as investigações.

